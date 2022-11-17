https://news.day.az/society/1512065.html Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Хырдалане
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Хырдалане
Лечение пострадавших при взрыве в квартире многоэтажного жилого дома в жилом комплексе AAAF Park в городе Хырдалан продолжается в ожоговом отделении Медицинского центра.
Об этом сообщает Day.Az в TƏBİB.
Отметим, ожоги получили 22-летняя девушка (состояние тяжелое), 2 ребенка в возрасте 4 и 7 лет и годовалый ребенок (состояние средней степени тяжести).
Самир Гулиев
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