Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Хырдалане

Лечение пострадавших при взрыве в квартире многоэтажного жилого дома в жилом комплексе AAAF Park в городе Хырдалан продолжается в ожоговом отделении Медицинского центра.

Об этом сообщает Day.Az в TƏBİB.

Отметим, ожоги получили 22-летняя девушка (состояние тяжелое), 2 ребенка в возрасте 4 и 7 лет и годовалый ребенок (состояние средней степени тяжести).

Самир Гулиев