В Баку трагически погиб рабочий

В Баку в результате несчастного случая умер рабочий.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Гарадагского района.

В ведомство поступила информация о гибели Таира Мамедова 1976 года рождения, работавшего разнорабочим.

Было отмечено, что трагедия произошла 16 ноября около 15:00 на территории временного лагеря для рабочих перед подстанцией Дарты в поселке Баш Алят.

В ходе проведенного расследования было установлено, что Тахир Мамедов скончался в результате поражения электрическим током при прокладке водопровода в кухонном помещении лагеря.

В связи с этим в Гарадагской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушения правил охраны труда, повлекшие по неосторожности смерть человека) УК АР.

В настоящее время следствие продолжается.