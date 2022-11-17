В Баку трагически погиб рабочий
В Баку в результате несчастного случая умер рабочий.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Гарадагского района.
В ведомство поступила информация о гибели Таира Мамедова 1976 года рождения, работавшего разнорабочим.
Было отмечено, что трагедия произошла 16 ноября около 15:00 на территории временного лагеря для рабочих перед подстанцией Дарты в поселке Баш Алят.
В ходе проведенного расследования было установлено, что Тахир Мамедов скончался в результате поражения электрическим током при прокладке водопровода в кухонном помещении лагеря.
В связи с этим в Гарадагской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушения правил охраны труда, повлекшие по неосторожности смерть человека) УК АР.
В настоящее время следствие продолжается.
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