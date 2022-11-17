https://news.day.az/society/1512106.html В Баку изменили маршрут четырех автобусов
В Баку изменили маршрут четырех автобусов
В Баку ограничено движение транспортных средств в связи с проведением ремонтных работ на пересечении улиц Хагани и Пушкина.
Как передает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, в связи с этим временно изменено расписание движения автобусов на регулярных и экспресс-маршрутах H1 маршрутов 1, 2, 4, 46, проходящих через этот район.
Автобусы двигаются по альтернативным маршрутам в направлении улицы Узеира Гаджибекова.
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