В Баку изменили маршрут четырех автобусов

В Баку ограничено движение транспортных средств в связи с проведением ремонтных работ на пересечении улиц Хагани и Пушкина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, в связи с этим временно изменено расписание движения автобусов на регулярных и экспресс-маршрутах H1 маршрутов 1, 2, 4, 46, проходящих через этот район.

Автобусы двигаются по альтернативным маршрутам в направлении улицы Узеира Гаджибекова.