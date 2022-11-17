В Зангилане предотвращен ввоз наркотиков из Ирана

15 ноября вблизи села Бахарлы Зангиланского района на служебном участке погранотряда "Горадиз" Государственной пограничной службы (ГПС) был предотвращен контрабандный ввоз наркотического вещества из Ирана.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба ГПС.

В результате проведенных мероприятий был обнаружен и изъят сверток с 8,5 кг наркотического вещества - марихуаны, спрятанной на берегу реки Араз.