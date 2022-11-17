В Азербайджане выделили больше средств на здравоохранение

В государственном бюджете на 2023 год увеличиваются средства, выделяемые на здравоохранение и обязательное медицинское страхование (ОМС), что повысит качество медицинской помощи, предоставляемой населению.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал сегодня председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по здравоохранению Ахлиман Амирасланов в ходе обсуждений госбюджета на пленарном заседании парламента.

По его словам, на прошлых заседаниях поднимался вопрос об устаревшем оборудовании в некоторых медицинских учреждениях.

"Данный вопрос уже решается", - сказал он.

Говоря об обязательном медстраховании, председатель комитета отметил, что есть группа заболеваний, не охваченных пакетом ОМС.

"В частности, к ним относятся онкологические заболевания. Сегодня возможности ОМС расширились, и это позволяет включить в пакет также онкологические заболевания", - сказал он.