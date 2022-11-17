В движении электропоезда Сумгайыт - Баку возникли проблемы

Сегодня утром в движении электропоездов, курсирующих по Абшеронской кольцевой железной дороге, наблюдались задержки. Так, во время движения пассажирских поездов, следовавших в направлении станции Сабунчи, посторонние лица повредили электрокабель, питающий панель управления.

Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В результате на линии произошло короткое замыкание, упало напряжение, в движении произошли задержки. Проблема была оперативно устранена. Кроме того, из-за технической неисправности в направлении Гюздека произошли изменения в расписании поездов, курсирующих по линии Сумгайыт - Хырдалан - Баку.

По данным фактам проводится соответствующее расследование.