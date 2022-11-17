Хорошая новость для пенсионеров

Прогнозируется, что среднемесячная заработная плата к концу текущего года составит 838 манатов, что позволит обеспечить повышение пенсий в следующем году в среднем на 14,5 процента.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по труду и социальной политике Муса Гулиев на пленарном заседании парламента Азербайджана.

Он отметил, что в целях сбалансирования бюджета Госфонда соцзащиты в 2022 году средства, выделяемые на финансирование обязательств госбюджета, прогнозируются в размере 1,468 миллиарда манатов, что на 235,8 миллиарда манатов, или на 19% больше, чем сумма трансферта на 2022 год.

Отметим, что доходы и расходы госфонда на 2023 год прогнозируются в размере 6 миллиардов 263 миллионов 970 тысяч манатов, что на 657,7 миллиона манатов, или на 11,7 процента больше бюджета текущего года.