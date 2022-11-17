Скончался военнослужащий азербайджанской армии

Министерство обороны подтвердило информацию о том, что утром 17 ноября военнослужащий азербайджанской армии майор Пашаев Эльшад Ширага оглу скончался от геморрагического инсульта по месту проживания.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося военнослужащего, говорится в сообщении.