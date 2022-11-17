https://news.day.az/society/1512240.html Скончался военнослужащий азербайджанской армии
Скончался военнослужащий азербайджанской армии
Министерство обороны подтвердило информацию о том, что утром 17 ноября военнослужащий азербайджанской армии майор Пашаев Эльшад Ширага оглу скончался от геморрагического инсульта по месту проживания.
Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося военнослужащего, говорится в сообщении.
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