https://news.day.az/society/1512255.html Скончался военнослужащий азербайджанской армии
Скончался военнослужащий азербайджанской армии
Военнослужащий азербайджанской армии Гумматъяров Руслан Шукюр оглу, находившийся на лечении в Главном клиническом госпитале минобороны с диагнозом острый менингоэнцефалит, несмотря на все усилия врачей, скончался 17 ноября.
Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося военнослужащего, говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре