Скончался военнослужащий азербайджанской армии

Военнослужащий азербайджанской армии Гумматъяров Руслан Шукюр оглу, находившийся на лечении в Главном клиническом госпитале минобороны с диагнозом острый менингоэнцефалит, несмотря на все усилия врачей, скончался 17 ноября.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося военнослужащего, говорится в сообщении.