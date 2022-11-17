Сколько человек в Азербайджане заразились коронавирусом за сутки?

В Азербайджане за последние сутки выявлены 44 случая заражения коронавирусом, 9 человек вылечились, один - скончался, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 823 849 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 627 человек вылечились, 9 968 - скончались, число активных больных составляет 254.

За последние сутки в стране проведены 1 983 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 351 681.