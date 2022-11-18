Смертельная авария в Шамахы
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В Шамахы произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль "Chevrolet Cruze", за рулем которого находился Эмиль Акперли (1990 г.р.), упал в овраг. В результате погибла пассажирка Сугра Акперли (2000 г.р.).

По факту ведется расследование.