https://news.day.az/society/1512319.html Смертельная авария в Шамахы
Смертельная авария в Шамахы
В Шамахы произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль "Chevrolet Cruze", за рулем которого находился Эмиль Акперли (1990 г.р.), упал в овраг. В результате погибла пассажирка Сугра Акперли (2000 г.р.).
По факту ведется расследование.
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