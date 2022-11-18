https://news.day.az/society/1512347.html Жестокое убийство в Лянкяране
Жестокое убийство в Лянкяране
В Лянкяране произошло убийство.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, ночью 17 ноября в районный отдел полиции поступила информация о смерти жителя Джалилабадского района Тосифа Насирова 2003 года рождения.
Были выявлены серьезные подозрения в том, что житель Лянкярана Сеймур Байрамлы 1992 года рождения нанес ножевые ранения Т.Насирову во время ссоры.
С.Байрамлы был задержан, расследование продолжается.
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