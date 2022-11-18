https://news.day.az/society/1512404.html В Баку задержан подложивший к дверям квартиры гвоздику и гранату
В Баку задержан подложивший к дверям квартиры гвоздику и гранату
В Насиминском районе Баку сотрудники полиции установили личность мужчины, который подложил к дверям квартиры гранату "Ф-1" и гвоздику.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, по подозрению в создании угрозы задержан житель Абшеронского района, ранее судимый 19-летний Эльгюн Оджагвердиев.
У него была обнаружена и изъята ручная граната "Ф-1".
Расследование продолжается.
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