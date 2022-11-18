Работающие в этой сфере освобождаются от подоходного налога

Внереализационные доходы юридических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, а также субсидии, предоставляемые юридическим лицам за счет средств государственного бюджета в связи с производством сельскохозяйственной продукции, освобождаются от подоходного налога сроком на 1 год, с 1 января 2023 года.

Как сообщает в пятницу Day.Az, этот вопрос нашел отражение в предложенных изменениях в Налоговый кодекс на состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Также предлагается освободить от налога на прибыль дивидендные доходы юридических и физических лиц, являющихся участниками юридических лиц-резидентов, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции (в том числе промышленным способом), с 1 января 2023 года, сроком на 1 год.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.