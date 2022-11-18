В Баку открылся самый большой бутик Yves Delorme в мире

Роль Франции в качестве одной из главных законодательниц мировой моды сложно оспорить. Но было бы странным, если бы ее влияние распространялось исключительно на предметы гардероба. Особенно, если речь идет о спальне - личном пространстве, скрытом от глаз посторонних и вместе с тем выражающим стиль и индивидуальность каждого из нас. Финальным аккордом в оформлении этого пространства является выбор постельного белья, которое, помимо визуальных характеристик, играет еще куда более важную роль, напрямую влияя на качество сна.

Одним из мировых лидеров по производству люксового домашнего текстиля и изысканного постельного белья является семейная французская компания Fremaux Delorme, основанная в далеком 1845 году. Компания включает в себя десять различных брендов, и для того чтобы понять, насколько они успешны, достаточно упомянуть лишь один факт. Каждую минуту в мире продается по одному комплекту постельного белья, созданного на фабриках этой компании, расположенных исключительно во Франции. На сегодняшний день генеральным директором компании является Албан Фремо, представитель шестого поколения семьи. В середине октября господин Фремо посетил Баку для участия в церемонии открытия нового бутика Yves Delorme.



По случаю открытия бутика и визита высокопоставленного гостя, в его стенах был проведен праздничный ужин. Вечер, призванный напомнить о богатых традициях и двухвековом наследии дома Yves Delorme, стал также символом нового начинания и более глубокого знакомства с продукцией этого поистине культового производителя. Гости вечера смогли вживую понаблюдать за тем, как производится ручная работа над линией постельного белья и банных принадлежностей Yves Delorme Couture, создаваемой из эксклюзивных материалов.

Для того чтобы отметить особую связь между французским домом и Cтраной огней, две рукодельницы вручную вышивали на полотенцах Yves Delorme один из новых архитектурных символов азербайджанской столицы - Flame Towers. После знакомства с работой над линией Yves Delorme Couture всех гостей вечера ждало приветствие от шеф-повара Four Seasons Hotel Baku. Ренато Рицци специально для этого вечера подготовил эксклюзивное меню. Особый шарм ужину придала подача блюд в индивидуальном для каждого гостя наборе посуды от Bernardaud. Данный визуальный прием был призван подчеркнуть возможность персонализации и индивидуального подхода к каждому из клиентов. За музыкальную составляющую вечера отвечала заслуженная артистка Азербайджана, скрипачка Джейла Сеидова, чье живое исполнение не оставило никого равнодушным. Как французская мода стерла все различия между сословиями, так и продукция Yves Delorme сегодня позволяет абсолютно каждому почувствовать тот уровень комфорта и качества постельного белья, который еще некоторое время назад был доступен исключительно королевским особам. В этом еще раз смогли убедиться все гости вечера, а также можете убедиться и вы, посетив бакинский бутик Yves Delorme.

ГРАФИК РАБОТЫ БУТИКА:

Ежедневно с 10:00 до 20:00.

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