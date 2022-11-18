Важное решение в связи с работающими в Карабахе иностранцами

Иностранцам, привлекаемым к деятельности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, будет выдано разрешение на работу сроком на два года.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение проект изменений в Миграционный кодекс.

Согласно изменению, предусмотрено продление срока действия разрешения на работу в отношении иностранцев и лиц без гражданства, привлекаемых к деятельности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, не более чем на 2 года. Если проект изменений будет принят, он будет действовать с 1 января 2023 до 1 января 2028 года.

Согласно действующему законодательству, разрешение на работу на общих основаниях может выдаваться сроком на один год и продлеваться каждый раз не более чем на год.

После обсуждения проект изменений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.