В Азербайджане увеличивается число назначаемых пособий
В Азербайджане увеличивается число назначаемых пособий.
Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение проект постановления о внесении изменений в постановление Милли Меджлиса в закон "О социальных пособиях".
Согласно изменению, в перечень видов единовременных пособий включается "Пособие по поддержке первичных материально-бытовых условий для специалиста, работающего на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики", который будет предоставляться в течение 5 лет.
Отметим, что в настоящее время существуют следующие виды единовременных пособий: ежегодное пособие на лечение лиц, пострадавших в результате радиационной аварии; пособие при рождении ребенка; пособие на погребение.
После обсуждения проект изменений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
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