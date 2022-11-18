https://news.day.az/society/1512455.html К сведению абитуриентов
К сведению абитуриентов
До 15 декабря будет подготовлен и представлен общественности график вступительных экзаменов.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказала журналистам сегодня председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде.
Она отметила, что ведутся обсуждения и уточнения с соответствующими организациями относительно времени проведения экзаменов.
"К концу года, до 15 декабря, мы согласуем график с министерством науки и образования и представим его общественности", - сказала Аббасзаде.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре