В Джалилабаде пропала 46-летняя женщина

Жительница села Сабирабад Джалилабадского района Халида Хейрулла гызы Алиева (1976 г.р.), 15 ноября около 11:00 вышла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

Об этом сообщили Day.Az в МВД.

Сообщается, что отличительные приметы Халиды Алиевой следующие: рост 155 см, глаза карие, телосложение среднее. Когда она вышла из дома, на ней были серая рубашка и черные брюки.

Тех, кто знает ее и располагает информацией о ней, просят звонить и сообщить в колл-центр "102" МВД, а также в Джалилабадский районный отдел полиции по телефону 055-248-17-33.