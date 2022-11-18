https://news.day.az/society/1512499.html В Джалилабаде пропала 46-летняя женщина - ФОТО
В Джалилабаде пропала 46-летняя женщина - ФОТО
Жительница села Сабирабад Джалилабадского района Халида Хейрулла гызы Алиева (1976 г.р.), 15 ноября около 11:00 вышла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.
Об этом сообщили Day.Az в МВД.
Сообщается, что отличительные приметы Халиды Алиевой следующие: рост 155 см, глаза карие, телосложение среднее. Когда она вышла из дома, на ней были серая рубашка и черные брюки.
Тех, кто знает ее и располагает информацией о ней, просят звонить и сообщить в колл-центр "102" МВД, а также в Джалилабадский районный отдел полиции по телефону 055-248-17-33.
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