https://news.day.az/society/1512512.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлены 40 случаев заражения коронавирусом, 42 человека вылечились, 1 - скончался, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 823 889 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 669 человек вылечились, 9 969 - скончались, число активных больных составляет 251.
За последние сутки в стране проведен 1 571 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 353 252.
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