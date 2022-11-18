В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлены 40 случаев заражения коронавирусом, 42 человека вылечились, 1 - скончался, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 823 889 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 669 человек вылечились, 9 969 - скончались, число активных больных составляет 251.

За последние сутки в стране проведен 1 571 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 353 252.