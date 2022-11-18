https://news.day.az/society/1512543.html Фархад Ахмедов задержан?
Фархад Ахмедов задержан?
В ряде азербайджанских СМИ появилась информация об обыске в дачном доме в Гёйчайском районе миллиардера Фархада Ахмедова и задержании его самого.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, информация о задержании Ахмедова не соответствует действительности.
Отметим, что Фархад Ахмедов - 1567-й самый богатый человек в мире и 66-й - в России. Правительство США и ЕС ввели санкции в отношении Фархада Ахмедова на фоне военных действий в Украине. Он также является руководителем компании AzNar, производителя натуральных фруктовых соков.
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