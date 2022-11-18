Фархад Ахмедов задержан?

В ряде азербайджанских СМИ появилась информация об обыске в дачном доме в Гёйчайском районе миллиардера Фархада Ахмедова и задержании его самого.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, информация о задержании Ахмедова не соответствует действительности.

Отметим, что Фархад Ахмедов - 1567-й самый богатый человек в мире и 66-й - в России. Правительство США и ЕС ввели санкции в отношении Фархада Ахмедова на фоне военных действий в Украине. Он также является руководителем компании AzNar, производителя натуральных фруктовых соков.