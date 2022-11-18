https://news.day.az/society/1512573.html В Хачынчайское водохранилище выпущено 200 тыс. мальков карпообразных - ФОТО
В Хачынчайское водохранилище выпущено 200 тыс. мальков карпообразных - ФОТО
В Хачынчайское водохранилище выпущено 200 тысяч мальков карпообразных.
Как передает Day.Az, об этом в пятницу написал на своей странице в Twitter специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района), Эмин Гусейнов.
"В Агдамском районе состоялся очередной выпуск в воду мальков рыб для вклада в увеличение популяции рыб, обогащение водоёмов на освобожденных территориях. В Хачынчайское водохранилище было выпущено 200 000 мальков карпообразных", - говорится в публикации.
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