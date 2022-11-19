В Габале трагически умерла 12-летняя девочка
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В Габалинском районе 12-летняя девочка умерла от отравления угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница села Зараган А. Р. (2010 г.р.) отравилась угарным газом в ванной комнате дома.

12-летняя девочка умерла по дороге в больницу.

Ведется расследование.