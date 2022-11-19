https://news.day.az/society/1512645.html В Габале трагически умерла 12-летняя девочка
В Габале трагически умерла 12-летняя девочка
В Габалинском районе 12-летняя девочка умерла от отравления угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница села Зараган А. Р. (2010 г.р.) отравилась угарным газом в ванной комнате дома.
12-летняя девочка умерла по дороге в больницу.
Ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре