https://news.day.az/society/1512652.html В Огузе обнаружен растерзанный зверями труп мужчины
В Огузе обнаружен растерзанный зверями труп мужчины
В лесном массиве на территории села Тайыфлы Огузского района найден труп мужчины.
Как сообщили Day.Az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, информация об этом поступила в Огузский РУП.
Сотрудники полиции и прокуратуры незамедлительно произвели осмотр тела.
Было установлено, что тело принадлежит 62-летнему Абульфату Агаеву. В ходе предварительного расследования было установлено, что тело растерзали дикие животные.
Отметим, что А.Агаев, проживающий один, был психически болен и пропал без вести несколько дней назад. Заявления о его исчезновении в отдел полиции не поступало.
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