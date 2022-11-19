В Огузе обнаружен растерзанный зверями труп мужчины

В лесном массиве на территории села Тайыфлы Огузского района найден труп мужчины.

Как сообщили Day.Az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, информация об этом поступила в Огузский РУП.

Сотрудники полиции и прокуратуры незамедлительно произвели осмотр тела.

Было установлено, что тело принадлежит 62-летнему Абульфату Агаеву. В ходе предварительного расследования было установлено, что тело растерзали дикие животные.

Отметим, что А.Агаев, проживающий один, был психически болен и пропал без вести несколько дней назад. Заявления о его исчезновении в отдел полиции не поступало.