https://news.day.az/society/1512678.html Состояние этого моста в Баку беспокоит водителей - ВИДЕО
Состояние этого моста в Баку беспокоит водителей - ВИДЕО
На поверхности моста, который находится на круговой транспортной развязке в 3-м микрорайоне Баку, образовалась щель.
Как передает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, сложившаяся ситуация наблюдается уже достаточно длительное время.
По словам водителей, мост находится в аварийном состоянии, и проезжающие по нему транспортные средства сталкиваются с реальной угрозой. Это вызывает у граждан серьезную обеспокоенность.
Пресс-секретарь Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли внес ясность в данный вопрос. "С этим мостом нет никаких проблем. Водители могут спокойно им пользоваться", - отметил он.
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