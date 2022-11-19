Состояние этого моста в Баку беспокоит водителей

На поверхности моста, который находится на круговой транспортной развязке в 3-м микрорайоне Баку, образовалась щель.

Как передает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, сложившаяся ситуация наблюдается уже достаточно длительное время.

По словам водителей, мост находится в аварийном состоянии, и проезжающие по нему транспортные средства сталкиваются с реальной угрозой. Это вызывает у граждан серьезную обеспокоенность.

Пресс-секретарь Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли внес ясность в данный вопрос. "С этим мостом нет никаких проблем. Водители могут спокойно им пользоваться", - отметил он.