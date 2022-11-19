https://news.day.az/society/1512694.html Тяжелое ДТП в Баку, есть погибший и пострадавшие
Тяжелое ДТП в Баку, есть погибший и пострадавшие
В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло сегодня около 12:00 в поселке Йени Рамана.
Как сообщил главный инспектор управления Государственной дорожной полиции города Баку Араз Аскерли, столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
В результате ДТП один человек погиб, 2 человека получили травмы.
На место происшествия были привлечены сотрудники Сабунчинского районного управления полиции.
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