есть погибший и пострадавшие

В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло сегодня около 12:00 в поселке Йени Рамана.

Как сообщил главный инспектор управления Государственной дорожной полиции города Баку Араз Аскерли, столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

В результате ДТП один человек погиб, 2 человека получили травмы.

На место происшествия были привлечены сотрудники Сабунчинского районного управления полиции.