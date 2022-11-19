В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлено 34 случая заражения коронавирусом, 52 человека вылечились, 3 - скончались, передает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 823 923 случая заражения коронавирусной инфекцией, 813 421 человек вылечился, 9 972 - скончались, число активных больных составляет 230.

За последние сутки в стране проведены 2 084 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 355 336.