Трагедия в Шамкире - есть погибший
В Шамкире от отравления угарным газом скончался 40-летний мужчина.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на улице Самеда Вургуна.
40-летний житель области скончался от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома.
Как сообщил АПА главный инспектор Гянджинского регионального отдела пресс-службы МВД Эшкин Гасымов, в Шамкирский районный отдел полиции поступила информация о гибели в результате отравления угарным газом жителя района Абулрагимова Эльбруса, 1982 года рождения.
На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции и представители районной прокуратуры, которые провели соответствующие следственные действия.
В ходе следствия было установлено, что Э.Абулрахимов задохнулся от угарного газа в ванной комнате.
Расследование продолжается.
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