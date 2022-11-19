Трагедия в Шамкире

В Шамкире от отравления угарным газом скончался 40-летний мужчина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на улице Самеда Вургуна.

40-летний житель области скончался от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома.

Как сообщил АПА главный инспектор Гянджинского регионального отдела пресс-службы МВД Эшкин Гасымов, в Шамкирский районный отдел полиции поступила информация о гибели в результате отравления угарным газом жителя района Абулрагимова Эльбруса, 1982 года рождения.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции и представители районной прокуратуры, которые провели соответствующие следственные действия.

В ходе следствия было установлено, что Э.Абулрахимов задохнулся от угарного газа в ванной комнате.

Расследование продолжается.