https://news.day.az/society/1512797.html МВД обратилась к водителям в связи с изменениями погодных условий
МВД обратилась к водителям в связи с изменениями погодных условий
Ночью и утром 20 ноября из-за тумана видимость на некоторых автомагистралях страны будет ограничена до 300-800 м.
Об этом Day.Az сообщил начальник отдела по работе со СМИ и связям с общественностью Министерства внутренних дел Эльшад Гаджиев.
Он призвал участников движения быть внимательнее на дорогах в связи с изменениями погодных условий.
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