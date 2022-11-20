МВД обратилась к водителям в связи с изменениями погодных условий

Ночью и утром 20 ноября из-за тумана видимость на некоторых автомагистралях страны будет ограничена до 300-800 м.

Об этом Day.Az сообщил начальник отдела по работе со СМИ и связям с общественностью Министерства внутренних дел Эльшад Гаджиев.

Он призвал участников движения быть внимательнее на дорогах в связи с изменениями погодных условий.