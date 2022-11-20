Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 21 ноября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-12° тепла, днем 14-17 ° тепла. В Баку ночью 10-12° тепла, днем 15-17° тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 мм рт.ст. до 763 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-12° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью от 0 до 5° тепла, днем 7-12° тепла.