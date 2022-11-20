В Джалилабаде найдено тело пропавшей женщины

В селе Сабирабад Джалилабадского района найдено тело женщины.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, предполагается, что это пропавшая некоторое время назад 46-летняя Алиева Халида Хейрулла гызы и ее убили.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов района. Осматривается местность, изъяты представляющие важность для дела вещественные доказательства.