https://news.day.az/society/1512859.html В Джалилабаде найдено тело пропавшей женщины
В Джалилабаде найдено тело пропавшей женщины
В селе Сабирабад Джалилабадского района найдено тело женщины.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, предполагается, что это пропавшая некоторое время назад 46-летняя Алиева Халида Хейрулла гызы и ее убили.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов района. Осматривается местность, изъяты представляющие важность для дела вещественные доказательства.
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