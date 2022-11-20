https://news.day.az/society/1512873.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлен еще 31 случай заражения коронавирусом, 29 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 823 854 случая заражения коронавирусной инфекцией, 813 750 человек вылечились, 9 972 человека скончались, число активных больных - 232.
За прошедшие сутки проведено 1 620 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 356 956 тестов.
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