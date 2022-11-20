В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлен еще 31 случай заражения коронавирусом, 29 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 823 854 случая заражения коронавирусной инфекцией, 813 750 человек вылечились, 9 972 человека скончались, число активных больных - 232.

За прошедшие сутки проведено 1 620 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 356 956 тестов.