В Баку грузовик врезался в легковой автомобиль
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В Насиминском районе столицы произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зарегистрировано на проспекте Зии Буньядова.

Так, грузовик марки ЗИЛ, управляемый Алескером Агаевым, врезался в автомобиль Chevrolet, за рулем которого находился Шахрияр Ализаде.

Пострадавших в результате аварии нет, автомобилю Chevrolet нанесен серьезный урон.

По факту ведется расследование.