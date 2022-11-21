https://news.day.az/society/1512948.html В Баку грузовик врезался в легковой автомобиль
В Баку грузовик врезался в легковой автомобиль
В Насиминском районе столицы произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зарегистрировано на проспекте Зии Буньядова.
Так, грузовик марки ЗИЛ, управляемый Алескером Агаевым, врезался в автомобиль Chevrolet, за рулем которого находился Шахрияр Ализаде.
Пострадавших в результате аварии нет, автомобилю Chevrolet нанесен серьезный урон.
По факту ведется расследование.
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