На этой территории Баку начались работы по сносу домов

На так называемой территории "Папанина" в Насиминском районе Баку начались работы по сносу частных домов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ATV, после завершения данного процесса на этом месте будут построены многоэтажные жилые здания. Большинство жителей уже заключило договор со строительной компанией.

При этом два года расходы на аренду жилья будет покрывать стройкомпания.