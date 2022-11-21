В декабре в село Агалы планируется переселить еще одну группу семей.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе выступления сегодня на международной конференции "Инновационный подход к развитию городов и сел: "умные" города и села", сказал специальный представитель Президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев.

Он отметил, что из 200 домов, которые планируется построить в селе Агалы, 87 сданы в эксплуатацию, а по 113 - продолжаются ремонтно-строительные работы.