В Баку сын известного ученого погиб в ДТП

Сегодня около 05:30 на пересечении улиц шейха Шамиля и Абдуллы Шаига (напротив станции метро "Ичеришехер") в Сабаильском районе Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, водитель автомобиля BMW Халил Асадли (1993 г.р.) не справился с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в ограждение. Получивший тяжелые травмы пассажир Нурлан Мансимли (1994 г.р.) скончался.

Сообщается, что разбившийся автомобиль принадлежал ему, за рулем в тот момент находился его друг Халил.

Погибший - сын известного ученого-географа Мирзахана Мансимова, являющегося также руководителем компании ООО İqlim.