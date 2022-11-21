Мирнаги Камилову исполняется 90 лет!

Сегодня, 21 ноября 2022 года, известный нефтяник Азербайджанской Республики, автор многих изобретений и патентов, книг и научных трудов, патриот и личность, глубокоуважаемый в стране Мирнаги Агасеид оглы Камилов отмечает свой 90 летний юбилей.

Мирнаги Камилов - известный специалист по нефти, мудрый и доброжелательный человек. Жизнь юбиляра может быть примером для многих.

Мирнаги Агасеид оглу Камилов родился в 1932 году в семье служащего в городе Баку. После окончания средней школы в 1950-1955 годах учился на факультете эксплуатации газовых месторождений Азербайджанского Промышленного Института и успешно его закончил.

В 1955-1958 годах работал на промысле оператором, помощником мастера НГДУ "Нефт Дашлары", в 1958-1961 годах инженером цеха ЭТИИ, начальником отдела в области поддерживания пластового давления.

В 1961-1971 гг. на промысле № 2 работал мастером по добыче нефти, главным инженером данного промысла, начальником.

В 1971-1975 гг. работал начальником центрального инженерно-технологического управления НГДУ, в 1975-1978 гг. заместителем начальника НГДУ "Нефт Дашлары".

В 1978-1980 годах посвятил нефтегазодобывающей отрасли в суровых морских условиях, работая начальником цеха по подземному и капитальному ремонту.

В 1980-1981 годах был заместителем начальника НГДУ им. Н.Нариманова, в 1981-1987 годах начальником нефтегазодобывающего управления ПО "Азнефть".

В 1987-1988 годах работал на должности главного инженера НГДУ "Бибихейбатнефть", в 1988-1989 годах - начальником НГДУ "Ширваннефть", в 1989-2003 годах - начальником производственного управления по добыче нефти и газа, подземных и капитальных ремонтов скважин в ПО "Азнефть".

С 2003 года работал заместителем директора Научно-исследовательского Проектного Института Нефти и Газа, а с 2007 по 2012 год работал советником директора в данном институте.

При разработке нефтяных и газовых месторождений Мирнаги муаллим проявил себя как специалист, искавший решения сложнейших задач, устранявший своими эффективными предложениями и новыми изобретениями трудности в эксплуатации действующих скважин. Он вносил предложения по увеличению добычи нефти и газа на НГДУ, на промыслах, особенно в области ремонта скважин, был непосредственным инициатором применения в производстве новой техники и передовых методов.

Любопытным из жизни юбиляра является также следующий факт. В конце 1959 года в НГДУ "Нефт Дашлары" широко применялся метод комкового бурения. На каждой площади бурилось от 8 до 24 скважин. Количество скважин и теснота площадей затрудняли работу ремонтников. Глубина скважин в северо-восточном крыле "Нефт Дашлары" потребовала работы подъемной установкой "Бакинец". Эти условия препятствовали работе крупной установки "Бакинец". Чтобы решить данную проблему, Мирнаги Камилов разработал проект движущейся вышки и добился его применения.

Опубликованы научные статьи Мирнаги Камилова по вопросам предотвращения поглощений нефти при бурении и эксплуатации скважин на морских нефтяных месторождениях, применения термокорундовых и "победитовых" пробок, укрепления призабойных зон цементом и деревянным скребком, применения газонефтяных клапанов, применения форсунок специальных размеров для промывки песчаных пробок.

Мирнаги Камилов является автором многочисленных патентов и изобретений по устройству, регулирующим закачку в скважину различных химических реагентов, насосному устройству с рычагом, устройству прерывистого газлифта, двухрядному лифтовому устройству со свободным подвесом, эрлифтному устройству, гидроимпульсному устройству, новому способу изоляции пластовых вод, способу сгорания вязкопластичных систем, по обработке скважин кислотой, новому составу для деэмульсации нефти, газо- и пескоотделителям.

Богатый практический и научно-технический опыт, полученный им в Государственном научно-исследовательском проектном институте нефтяной промышленности Азербайджана "Нефт Дашлары", послужили основой для Мирнаги Камилова при написании нескольких полезных научных работ, в особенности, при написании книг "Нефтегазовые месторождения и технологические процессы", "Эксплуатация нефтяных скважин штанговыми насосами" и "Защита штанговых насосов от вредного воздействия газа и песка", "Эксплуатация скважин винтовыми насосами", "Гидродинамические методы исследования нефтяных пластов и скважин".

В данных руководствах анализируются и вносятся предложения практически по всем аспектам разработки месторождений нефти и газа, бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, сбора, подготовки, хранения и транспортировки нефти и газа, их измерению и контролю качества, методы и средства очистки сточных вод и даны их характеристики. Описаны также расчет потерь нефти и газа, мероприятия по снижению потерь, расчет сил, воздействующих на морские нефтегазовые объекты и защита их от коррозии, техника безопасности и меры пожаротушения. Использованы мероприятия по аппроксимации показателей работы насосных агрегатов, работающих в сложных условиях эксплуатации. По вопросу повторного использования и ремонта оборудования исследованы работоспособность и гидравлика штангового насоса, работа насоса при начальных зазорах пары плунжер-цилиндр и при различных контактных длинах. Изучены и проанализированы конструкции клапанов и создаваемые в них гидравлические сопротивления, подробно разъяснена надежность насоса, качественная и количественная оценка влияния эксплуатационных факторов на его работоспособность, а также защита от коррозии нефтегазовых установок, которая являются важными факторами для морских условий.

Мирнаги Камилов смог проявить себя как специалист с высоким уровнем, глубокими знаниями и умением улавливать пульс производства. В связи с данными особенностями руководство ПО "Азнефть" в 1980 году выдвинуло господина Мирнаги на должность начальника нефтегазодобывающего управления данного производственного объединения. В дальнейшем Мирнаги Камилов добросовестно работал главным инженером НГДУ "Бибиэйбатнефть", начальником НГДУ "Ширваннефть", начальником производственного объединения по добыче нефти и газа ПО "Азнефть". Господин Камилов воплотил в себе все положительные качества, свойственные нефтянику: прекрасный специалист, творческий инженер, менеджер высокого уровня.

Мирнаги Камилов неоднократно принимал участие в зарубных конференциях, конгрессах, проходящих в Румынии, США, Франции, Турции, КНДР и других зарубежных странах, является автором 8 монографий, 21 изобретения, 16 патентов, более 87 научных статей. Благодаря внедрению этих изобретений в производство, были сэкономлены миллионы государственных средств и получена экономическая эффективность.

Мирнаги Камилов был удостоен многих почетных званий и орденов государства за свои успехи и достижения. Награжден орденами "Нефтяник Азербайджана", "Заслуженный инженер Азербайджана", "Отличник нефтяной промышленности бывшего СССР", "Лауреат премии академика Губкина", орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, почетным званием доктора технических наук Академии Экологии.

Как закономерный результат его многолетней плодотворной деятельности, Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым он был удостоен Президентской стипендии, а также многочисленными почетными указами и другими престижными наградами.

Все это является самой высокой оценкой труда Мирнаги Камилова на благо Азербайджана.

Мирнаги Камилов не только целеустремленный нефтяник, умелый организатор, играющий исключительную роль в развитии нефтегазовой отрасли нашей Республики, но и прекрасный семьянин и душевный человек.

Проработавший много лет в одной сфере - в нефтегазовой отрасли Мирнаги Камилов является яркой личностью. Мирнаги Камилов - заботливый руководитель, мужественно преодолевающим трудности, способным верно служить своим убеждениям, принципам, Родине и государственности. Его достойный образ жизни является путем служения государству и народу.

Большой наградой юбиляра является любовь и уважение учеников, коллег, с которым Мирнаги Камилов работал много лет, любовь его прекрасной семьи, супруги Тамиллы ханум, которая всегда поддерживала юбиляра во всем и постоянно рядом с ним, драгоценной дочери и любящих внуков и правнуков.

С днем рождения, дорогого юбиляра! Крепкого здоровья и долгой, счастливой жизни, господин Мирнаги Камилов!