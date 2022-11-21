До конца марта 2023 г. в село Агалы планируется переселить еще порядка 100 семей

До конца марта 2023 года в село Агалы планируется переселить еще порядка 100 семей.

Об этом сказал в понедельник журналистам специальный представитель Президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев, передает передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гаджиев отметил, что на сегодня в Агалы проживает 66 семей.

Кроме того, по его словам, ведутся работы по проектированию также других сел Зангиланского района.

"Концепция проекта некоторых сел уже готова, работа над другими проектами продолжается. С середины следующего года планируем приступить к строительству этих сел", - сказал Гаджиев.

Он добавил, что со следующего года планируется приступить к строительству "умного города" Зангилан.