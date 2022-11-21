Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с угрозой отравления угарным газом.

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

В связи с увеличением потребления природного газа во время зимнего сезона нарушение правил эксплуатации газовых приборов и несоблюдение правил безопасности создают угрозу отравления.

Чтобы избежать этой смертельной опасности следует соблюдать нижеследующие правила безопасности:

- газовые приборы должны быть исправными и соответствовать стандартам;

- высота помещения, в котором находится газовый прибор, должна быть не менее 2 м 20 см;

- вентиляционная система должна быть исправна, форточка - открыта;

- в ванной комнате должна быть вентиляционная труба, в нижней части двери должны быть отверстия для потока воздуха;

- дымоходы должны прочищаться 2 раза в год;

Помните! Угарный газ не имеет запаха, он не ощущается!

Признаки отравления угарным газом: головная боль, головокружение, тошнота, недомогание.

Отравившегося угарным газом человека следует вывести на свежий воздух, освободить от сковывающей одежды и срочно вызвать скорую помощь!

В случае опасности рекомендуется звонить по номеру 112.