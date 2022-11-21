Какой будет погода завтра? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на 22 ноября.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман, будет дуть умеренный южный ветер.
Температура воздуха ночью составит 10-12° тепла, днем - 14-17 ° тепла, в Баку ночью - 10-12° тепла, днем - 15-17° тепла.
Атмосферное давление опустится с 761 миллиметра ртутного столба до 758 миллиметров ртутного столба.
Относительная влажность воздуха составит 60-70%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром туман, умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 7-11° тепла, днем - 17-22° тепла, в горах ночью - 0-5° тепла, днем - 7-12 ° тепла.
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