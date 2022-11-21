Большинство жителей села Агалы Зангиланского района трудоустроено.

Об этом сказал в понедельник сотрудник специального представительства Президента Азербайджана по Зангиланскому району Агиль Гурбанов в ходе первой панельной сессии на тему "Цифровизация государственных услуг и устойчивое проживание", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, госструктурами для жителей села проводятся профильные тренинги и семинары.

"Жители трудоустроены в различных секторах деятельности: в банке, аграрном и технологическом секторах, в международном аэропорту Зангилан и других сферах", - сказал Гурбанов.

Он сообщил, что школа в селе обеспечена самыми современными средствами, а также в Агалы создан единый центр предоставления госуслуг.

"Планируется расширить спектр услуг для более эффективного обслуживания и комфортного проживания жителей села", - сказал Гурбанов.