В Баку женщина шантажировала таксиста

В Баку пассажирка пригрозила таксисту жалобой в полицию и вымогала у него деньги.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Отмечается, что в 17-й отдел полиции Наримановского районного управления полиции поступило заявление от жителя Баку, водителя такси Э.Джафарзаде о том, что 14 ноября пассажирка его автомобиля KIA, угрожая нанести себе телесные повреждения и обратиться в полицию с жалобой, забрала у мужчины 1 450 манатов. Женщина заявила, что ее ребенок болен и она нуждается в деньгах.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, была задержана подозреваемая в вымогательстве жительница Шарурского района Тунзале Шафиева, ранее судимая за хулиганство.

Расследование продолжается.