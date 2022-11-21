https://news.day.az/society/1513102.html Генпрокуратура Азербайджана о возбуждении уголовного дела в отношении АЗЕРТАДЖ
Генпрокуратура Азербайджана о возбуждении уголовного дела в отношении АЗЕРТАДЖ
Генпрокуратура Азербайджана опровергла информацию о возбуждении уголовного дела в отношении информационного агентства АЗЕРТАДЖ.
Как сообщает в понедельник Day.Az, в заявлении пресс-службы структуры информация об этом не подтверждена.
Напомним, что в социальных сетях была распространена информация о возбуждении уголовного дела в отношении Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).
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