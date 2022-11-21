Генпрокуратура Азербайджана о возбуждении уголовного дела в отношении АЗЕРТАДЖ

Генпрокуратура Азербайджана опровергла информацию о возбуждении уголовного дела в отношении информационного агентства АЗЕРТАДЖ.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в заявлении пресс-службы структуры информация об этом не подтверждена.

Напомним, что в социальных сетях была распространена информация о возбуждении уголовного дела в отношении Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).