Кража во дворце торжеств в Баку

В Баку во дворце торжеств у женщины украли кошелек.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, в 24-й отдел Низаминского РУП поступило заявление о краже кошелька с 1 000 долларов.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлен и задержан подозреваемый в хищении уроженец Масаллинского района, ранее судимый Рамал Миришов.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина находится в розыске по статье 178 (мошенничество) УК АР.