https://news.day.az/society/1513103.html Кража во дворце торжеств в Баку
Кража во дворце торжеств в Баку
В Баку во дворце торжеств у женщины украли кошелек.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, в 24-й отдел Низаминского РУП поступило заявление о краже кошелька с 1 000 долларов.
В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлен и задержан подозреваемый в хищении уроженец Масаллинского района, ранее судимый Рамал Миришов.
В ходе расследования выяснилось, что мужчина находится в розыске по статье 178 (мошенничество) УК АР.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре