В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлен 21 случай заражения коронавирусом, 3 человека вылечились, один - скончался, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 823 975 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 753 человека вылечились, 9 973 - скончались, число активных больных составляет 249.

За последние сутки в стране проведены 1 975 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 358 931.