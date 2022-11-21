https://news.day.az/society/1513162.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлен 21 случай заражения коронавирусом, 3 человека вылечились, один - скончался, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 823 975 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 753 человека вылечились, 9 973 - скончались, число активных больных составляет 249.
За последние сутки в стране проведены 1 975 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 358 931.
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