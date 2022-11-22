Смертельное ДТП на Абшероне

На шоссе Новханы-Бинагади в Абшеронском районе произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщили Day.Az в МВД Азербайджана, автобус марки "Sentra", за рулем которого находился Джафар Мамедов (1961 года рождения), сбил пытавшегося перейти дорогу Сейрана Гаюмова (1996 года рождения). От полученных травм пешеход скончался на месте.

Отмечается, что водитель автобуса был задержан.

По данному факту проводится расследование.