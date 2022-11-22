Подробности аварии, в которую попали военнослужащие ГПС в Джебраиле

Стали известны подробности аварии, в которую попали военнослужащие Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в Джебраильском районе, а также имена пострадавших в этом ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, грузовик, в который врезался УАЗ Госпогранслужбы, принадлежал компании Kalyon RSY, проводящей работы по реконструкции на освобожденных от оккупации территориях.

Служебный автомобиль, которым управлял прапорщик N-ой воинской части Парвиз Гарашов (1995 г.р.), двигался по территории села Шукюрбейли, когда перед ним внезапно выехал грузовик Howo, за рулем которого находился житель Уджарского района Этибар Мурадов (1963 г.р.).

В результате находившиеся в машине пограничники старшие сержанты Эльмир Аббасов, (1998 г.р.), Эльшан Керимов (1988 г.р.), Бахруз Назаров (1985 г.р.), прапорщик Фаиз Муршудов (1992 г.р.) и младший прапорщик Асиф Дюньямалыев (2001 г.р.), а также сам водитель П.Гарашов получили различные травмы.

Пострадавшие были незамедлительно доставлены в Физулинскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, им не удалось спасти жизнь Э.Аббасова.

Старший инспектор бардинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Аслан Гияслы сообщил, что в связи с ДТП в Джебраильском районе в местном отделе полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.