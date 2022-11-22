В Саатлы задержан подозреваемый в краже из магазина

В Саатлинском районе задержан магазинный вор.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

В райотдел полиции поступила информация о том, что в один из местных магазинов под видом покупателя зашел мужчина, который, совершив грабеж, забрал 150 манатов и скрылся.

Правоохранители задержали подозреваемого в данном преступлении жителя района, ранее неоднократно судимого Тариэля Фатуллаева.

При задержании у него был обнаружен и изъят метамфетамин.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении Т.Фатуллаева избрана мера пресечения в виде ареста.