https://news.day.az/society/1513335.html В Саатлы задержан подозреваемый в краже из магазина - ФОТО
В Саатлы задержан подозреваемый в краже из магазина - ФОТО
В Саатлинском районе задержан магазинный вор.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ширванской региональной группе пресс-службы МВД.
В райотдел полиции поступила информация о том, что в один из местных магазинов под видом покупателя зашел мужчина, который, совершив грабеж, забрал 150 манатов и скрылся.
Правоохранители задержали подозреваемого в данном преступлении жителя района, ранее неоднократно судимого Тариэля Фатуллаева.
При задержании у него был обнаружен и изъят метамфетамин.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении Т.Фатуллаева избрана мера пресечения в виде ареста.
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