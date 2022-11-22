Задержаны незаконно проникшие в Ходжавенд

Задержаны лица, незаконно проникшие на территорию Ходжавендского района в обход КПП.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Сотрудники РОП обнаружили жителей Физулинского района Ханлара Гусейнова и Бейлаганского района - Арзумана Габилова в селе Беюк Таглар. Они проникли туда на лошадях, не имея соответствующего разрешения.

По данному факту проводится расследование.