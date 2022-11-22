https://news.day.az/society/1513355.html Задержаны незаконно проникшие в Ходжавенд
Задержаны незаконно проникшие в Ходжавенд
Задержаны лица, незаконно проникшие на территорию Ходжавендского района в обход КПП.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
Сотрудники РОП обнаружили жителей Физулинского района Ханлара Гусейнова и Бейлаганского района - Арзумана Габилова в селе Беюк Таглар. Они проникли туда на лошадях, не имея соответствующего разрешения.
По данному факту проводится расследование.
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