https://news.day.az/society/1513364.html Операция полиции в Баку, задержаны водители такси - ВИДЕО
Операция полиции в Баку, задержаны водители такси - ВИДЕО
В текущем месяце зафиксирован 31 факт нарушений со стороны водителей служб такси.
Об этом во вторник сообщил Trend начальник отдела пресс-службы по связям со СМИ и общественностью МВД Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев, передает Day.Az.
По его словам, из них один факт связан с незаконным оборотом наркотических средств, еще один - с кражей. Остальные факты связаны с неэтичным поведением.
29 водителей привлечены к административной, два - к уголовной ответственности.
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